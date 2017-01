Käekotikoerte aeg on läbi saamas

Mõned nimetatud tõugudest, näiteks Prantsuse buldogid, võivad esmapilgul tunduda natuke suured, et neid käekotti pista, aga reeglina tehakse seda kutsikate, mitte täiskasvanud buldogidega. Kui veel mõni aasta tagasi oli väga trendikas kanda oma väikest ja armsat koerakest käekotis, siis nüüd tundub, et see trend on hakanud kaduma, kirjutab The Guardian.

Mõned tuntud naised kandis käekotikoeri kaasas ka punase vaiba üritustel ja Suurbritannias sai see trend staaride eeskujul niivõrd kuumaks, et inimesed hakkasid lausa varastama pisikesi koeri. Kuna käekotikoerad on reeglina üsna kallid, siis ei saa igaüks endale sellist luksust lubada.

Viimase aasta jooksul on aga näiteks Suurbritannias täheldatud, et üha enam pisikesi koeri jõuab varjupaikadesse. Võib-olla on põhjuseks see, et käekotikoerad on küll pisikesed, aga neil on suured iseloomud ja nad ei lase sugugi lihtsalt end kotti pista. Samuti ei meeldi koertele see, kui omanik tahab näiteks kotiluku kinni tõmmata. Või on põhjuseks sootuks see, et kuulsused on hakanud eelistama suuremat kasvu koeratõuge ja paljud järgivad nende eeskuju.

Suurbritannias on väikeste koerte massiline varjupaikadesse jõudmine aga tõeliseks probleemiks ja The Dog Trust üritab inimeste tähelepanu tõmmata sellele, et koer ei ole aksessuaar. Kui sa oled otsustanud koera võtta, siis tuleb arvestada sellega, et koer jääb sinuga pikaks ajaks. Ära viska teda tänavale või varjupaika sellepärast, et ostsid endale uue käekoti, kuhu koer enam ei mahu.