Kas kassil võib olla depressioon?

Kliinilist depressiooni saab inimeste puhul kirjeldada kui pidevat kurbusetunnet ja huvi puudumist. Mõnel patsiendil on raske magada või erinevaid ülesandeid täita. Paljud loomaomanikud on juurelnud, kas ka meie neljajalgsed sõbrad võivad taolisi emotsioone kogeda, kirjutab iHeartCats.

Depressioonil võib mitmeid põhjuseid olla. Inimeste puhul on esimeseks oluliseks sammuks see, et patsiendiga tehakse intervjuu, kuna vestluse käigus ilmnevad tavaliselt esimesed märgid, mis viitavad depressioonile. Loomi pole aga võimalik intervjueerida, mistõttu on ka keerulisem kindlaks teha, millised sümptomid võivad viidata sellele, et lemmikul on depressioon.

Teadlased on täheldanud, et stressirohkete sündmuste ja kliinilise depressiooni vahel on seos. Stress võib mitmes ajupiirkonnas muutusi põhjustada ja keemilised muutused võivad lõpuks viia depressioonini. Teadlased on testinud seda hiirte peal, kuid nad märkisid, et pole mingit põhjust arvata, et depressioon ei võiks tekkida ka kassidel.

Iga looma ajus võivad erinevatel põhjustel tekkida keemilised muutused, mis tekitavad depressiooni ja vaimse tervise häireid. Teadlased pole suutnud veel kindlalt tõestada, et depressioon tabab meie neljajalgseid sõpru samuti nagu inimesi, ent kui sa kahtlustad, et su kassil on depressioon, siis tasuks ühendust võtta loomaarstiga. Nagu inimeste puhul, nii saab ka loomi sellises olukorras aidata käitumise muutmisega ja vahel ka ravimitega. Stressi vähendamine kassi või ka koera ümbritsevas keskkonnas on igatahes samm õiges suunas.