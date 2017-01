Miks märjad koerad haisevad?

Loomaarst dr Kathryn Primm selgitas, et igal koeral, ka täiesti puhtal, on oma lõhn. Lõhnad on loomade maailmas ääretult olulised. Saakloomad peavad ju kuidagi õppima ohtu ära tundma ja jahti pidavad loomad peavad mingil moel oma saagile jälile jõudma, kirjutab iHeartDogs.

Ka igal inimesel on oma lõhn, mis vahel võib olla veidi ebameeldiv. Muide, koerad tunnevad omanike lõhnu väga hästi ja suudavad omaniku ainult lõhna järgi kergesti üles leida. Inimene tunneb ära märja koera lõhna, aga ilmselt ei suudaks ta mitme märja koera hulgast enda lemmikut ilma vaatamata üles leida.

Mõnel koeratõul – näiteks hagijatel – on naha pinnal rohkem rasu, mis kaitseb nahka kuivaks muutumise eest, kuid mis samas muudab koera lõhna intensiivsemaks. Kui koer saab märjaks, näiteks pärast rannas või vannis käimist, tekib rasu ja vee koostoimel bakter, mis tekitabki ebameeldivat lõhna. Selleks, et koer paremini lõhnaks, tuleks ta korralikult ära kuivatada. Pelgalt rätikuga kuivatamisest ei pruugi kasu olla, kuna sel moel on raske koera nahapinnani jõuda. Koera võiks kuivatada hoopis fööniga. Oluline on aga teada, et paljud koerad pelgavad fööni, mistõttu tuleks soetada pigem vaikne föön, millega saab ka närvilisi koeri kuivatada.

Kuivaks föönitatud koer. Caters News Agency/Scanpix

Enamik loomaarste soovitavad koeri ka iga paari nädala tagant põhjalikult pesta. Kui koera liiga sageli pesta, siis võib nahk muutuda kuivaks ja hakata sügelema. Koera tuleks pesta kvaliteetse šampooniga ja pärast tuleks koer korralikult puhtaks loputada. Nahapinnal olevad šampoonijäänused võivad tekitada nahaprobleeme.

Koera lõhna võivad mõjutada ka keskkonnast või tervislikust seisundist tulenevad tegurid. Erinevad nahahaigused võivad koera lõhna ebameeldivamaks muuta ja kui koer on äsja mudas või lausa prügis püherdanud, siis pole ka ime, et tal on ebameeldiv lõhn. Ka kõrva- ja hambahaigused võivad koera lõhna mõjutada. Dr Primm sõnas, et inimene peaks siiski suutma vahet teha, milline on tema koera n-ö normaalne lõhn ja milline mitte.

Kui märkad, et su koer lõhnab teistmoodi kui tavaliselt, siis tasuks igaks juhuks loomaarstiga nõu pidada.