Haruldane kassitõug meelitas Londoni kassinäitusele rahvamasse

Kassinäitusel LondonCats tutvustatakse haruldasi kassitõuge ja sel aastal oli nende hulgas ka Lykoi. Lykoi kassid näevad väga erilised välja ja varem nimetati neid lausa «libahunt-kassideks», kirjutab Yahoo!

Neil kassidel esineb geenimutatsioon, mis mõjutab nende karvkatet. Mutatsiooni tõttu on Lykoi kassidel väga omapärane karvkate ja seda tõugu kassi kehal on keerulisem karvu toota. Lykoi kõht ja käpad võivad olla roosat värvi ning karvutud, näol ja seljal on hõredalt karvu.

Natalia Seliverstova/Sputnik/Scanpix

Lykoi kassitõugu pole veel ametlikult tunnistatud, kuid internetis ollakse neist kiisudest juba vaimustuses, mis näitab, et see kassitõug võiks väga populaarseks saada.

Pervez Alexander, kel on koguni kaks Lykoi kassi, sõnas, et tegemist on väga hea iseloomuga kassidega: nad on mänguhimulised, armsad, intelligentsed, sõbralikud ja suured suhtlejad. Ent huvilised peavad arvestama sellega, et taolised kassid maksavad üsna palju: aretajad küsivad praegu Lykoide eest üle 1500 dollari (üle 1400 euro).