Video: koer õppis varjupaigas külastajatele naeratama

Riley on armas 2-aastane koer, kellele meeldib inimestega suhelda. Varjupaiga töötajate sõnul saab Riley hästi läbi nii inimeste kui ka teiste koertega. Nad loodavad väga, et Riley leiab peagi armastava kodu ja tõestamaks, et tegemist on väga nutika ning toreda koeraga, õpetasid nad Riley naeratama, kirjutab The Dodo.

Varjupaiga töötaja Britney Ridge armus Rileysse ära ja oli veendunud, et Riley võiks olla selline koer, kes oskab naeratada. Iga päev toitmise ja koristamise ajal rääkis Ridge koeraga juttu ning nende kohtumiste jooksul õppis Riley tõesti oma suunurki kergitama ning jääb mulje, et koer naeratab.

Sellise naeratusega leiab Riley kindlasti peagi kodu!