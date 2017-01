Päriselu Ace Ventura ehk millega tegeleb loomadetektiiv?

Kokkusattumus või mitte, ent Suurbritannias tegutsev loomadetektiiv Colin Butcher lahendas oma esimese kadunud loomade juhtumi samuti 1994. aastal. Ta töötas sel ajal veel politseis ja tal õnnestus üles leida kaks varastatud Saksa lambakoera. Kümme aastat tagasi otsustas Butcher oma ettevõtet laiendada ja nüüd pöörduvad tema poole igasuguste lemmikloomade omanikud, kirjutab The Independent.

BBC andmetel on viimase paari aastaga koeravarguste arv viiendiku võrra tõusnud: alates 2013. aastast on näiteks Inglismaal ja Walesis varastatud üle 5000 koera. Murelikud koeraomanikud pöörduvad selliste juhtumitega Butcheri poole, kes neid hea meelega aitab.

Millised inimesed tema poole kõige enam pöörduvad?

«Meil tuleb tegeleda varguste, tülliläinud omanike, illegaalse aretamise ja valelike heategevusorganisatsioonidega. Enamasti pöörduvad meie poole koeraomanikud, kelle koerad on varastatud või kadunud. Vahel pakuvad nad koera eest leiutasu ja saavad seetõttu mitmeid kõnesid ning paluvad meil välja selgitada, kas mõnel kõnel on ka tõepõhi all,» selgitas Butcher, kelle ettevõte saab päevas tosinkond kõnet, mis puudutavad kadunud lemmikloomi.

Millist infot nad loomaomanikelt küsivad?

«Kõigepealt esitame võtmeküsimusi, et kindlaks teha, kas koer on ise minema jooksnud või on ta varastatud. Seejärel üritame kindlaks teha, millise koeravargaga võib tegu olla. Koeravargad jagunevad meie silmis nelja kategooriasse. Oportunistlikud koeravargad napsavad valveta jäänud koeri aedadest, poodide juurest või autodest. Spetsialistid ründavad koeraga jalutavat inimest, murravad sisse varjupaikadesse või kodudesse. N-ö tööalased vargad on need, kellele on mõni koer usaldatud ja kes koera omanikult seejärel varastab. Need võivad olla varjupaikade töötajad, koerajalutajad vms. Ja kõige viimasesse kategooriasse kuuluvad hullumeelsed vargad, kes võivad olla endised kallimad, loomavihkajad vms.»

Scanpix

Milliste veidrate juhtumitega on Butcher kokku puutunud?

«Londonis oli eelmise aasta alguses selline juhtum, et üks naine oli parajasti teel koju, kui märkas toidupoes ees rihmaga posti külge seotud Prantsuse buldogi. Naine otsustas selle koera endale võtta. Hiljem ta ütles, et ega ta sel hetkel eriti midagi mõelnudki, lihtsalt võttis koera kaasa. Talle tehti selle eest hoiatus.

Üks teine juhtum oli selline, kus palgatud koerajalutaja väitis, et koer oli kahtlases piirkonnas jooksu pistnud. Vahetult pärast seda lahkus koerajalutaja töölt ja kolis teise linna. Me olime kindlad, et ta oli koera varastanud. Me paigaldasime tema uue kodu lähistele kaamera ja nägime, kuidas ta sealt autoga mööda sõitis ja koer oli autos.

Ühe perekonna chichuahua varastati ära koerte hotellist, kui pere oli puhkusele sõitnud. Lõpuks selgus, et koer oli ühe kohaliku aretaja käes, kes oli varemgi chihuahua'sid kokku ostnud ega esitanud koerte kohta mingeid küsimusi. Selgus, et hotellis töötanud naine andis oma peigmehele vihje, kuidas hotelli öösel sisse saada ja seejärel müüsid nad koera aretajale.»

Kuidas ennetada seda, et keegi koera ära varastab?

«Loomaomanik peaks oma käitumise läbi mõtlema. Sa ju ei jätaks telefoni kuskile vedelema, et äkki keegi varastab selle ära. Samamoodi ära jäta oma looma vedelema ja hoolitse tema eest.»