Viis olulist asja, millele mõelda enne lemmiklooma võtmist

Kõige esimene ja tähtsam küsimus on see, kas sina ja su pere on üldse valmis selleks, et perre (uus) lemmikloom võtta. Kui olete selle enda jaoks selgeks mõelnud, siis Petful soovitab endale ning pereliikmetele esitada veel viis küsimust.

1. Kas mul on piisavalt aega, et loomaga tegeleda?

Lemmiklooma võtmine eeldab, et sinul ja su perel on aega temaga tegeleda. Enne looma võtmist arutage omavahel läbi, kes millised ülesanded enda kanda võiks võtta. Lemmikloomad on erinevad ja erinevad on ka nende vajadused. Näiteks koeraga tuleb regulaarselt jalutamas käia, kassil tuleb liivakasti ja hamstril puuri puhastada, loomale tuleb süüa anda ning temaga tuleb tegeleda ja mängida. Vaadake üheskoos pere päevane graafik üle ja mõelge, kas loomale jääb aega.

2. Kas ma saan endale lemmiklooma lubada?

Kasse ja koeri on varjupaikades niivõrd palju, seega võib ekslikult tekkida mulje, et tasuta võetud loom ei tähenda suuri väljaminekuid. Muide, mitmes kasside varjupaigas tuleb looma eest tasuda loovutustasu ja kui inimene pole suuteline sedagi maksma, siis ei tasu arvata, et ta oleks muudeks väljaminekuteks valmis. Peaksid mõtlema oma rahalise seisu peale ja arvestama sellega, et loomaga peab vahel arstil käima, talle tuleb osta liivakast, magamisase, puur jms, tuleb osta toitu ja vahel ka ravimeid. Nagu inimestel, võib ka loomadel ootamatult vaja minna meditsiinilist abi ja see pole sugugi odav. Veendu, et su eelarves oleks ruumi loomaga seonduvateks väljaminekuteks.

3. Kas mu kodu on lemmikloomale sobilik?

Kui sa elad üürikorteris, siis peaksid kindlasti korteriomanikuga nõu pidama, kas ta lubab lemmiklooma võtta või mitte. Kindlasti ei tasuks looma võtta ilma, et oleksid sellest korteriomanikuga rääkinud. Kui elad kortermajas ja soovid koera võtta, siis tasuks mõelda sellele, et ehk pole see õige koht suurele koerale. Ka väikesed koerad vajavad piisavalt ruumi, et ringi liikuda ja eramaja koos aiaga oleks koera jaoks parem variant.

4. Kas mu pereliikmed või korterikaaslased on lemmikloomaks valmis?

Sellest, et plaanid võtta lemmiklooma, tasuks kindlasti teavitada pereliikmeid ja/või korterikaaslasi. Küsi endalt, kas eeldad, et ka teised hoolitseksid looma eest? Kas oled täiesti kindel, et sinu lapsed pole kassi suhtes allergilised? Eelnevalt on võimalik teha allergiateste, mis aitavad välistada võimalikke probleeme.

5. Kas mul on olemas looma jaoks vajalikud asjad?

Enne lemmiklooma koju toomist peaks kodus olema mugav ja pehme ase, kus loom saab magada; liivakast kassile või puur närilisele; toidu- ja joogikauss (neile tuleks leida ka sobiv koht); koeral on kindlasti vaja ka jalutusrihma (kassil ka, kui plaanid temaga õues käima hakata); mõni tore mänguasi. Kui elad eramajas ja teil on aed, siis tasuks üle vaadata, et aed oleks piisavalt turvaline ja koer sealt välja ei pääseks. Ajapikku leiad ilmselt veel asju, mida tarvis läheb, kuid need on põhiasjad, mis võiksid olemas olla. Ka veidi loomatoitu võiks kodus olemas olla, kuigi esialgu sa ilmselt ei tea, millist toitu su uus lemmik eelistab.