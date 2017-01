Hoiatus: soolalamp võib olla lemmikloomale ohtlik

Paljudel on kodus selline asi nagu soolalamp. Soolalamp tekitab koju hubase valguse ja peaks üldiselt õhkkonnale hästi mõjuma, aga kui sul on kodus ka kass või koer, siis peaksid olema ettevaatlik. Põhjus on nimelt sellest, et nii kassid kui ka koerad võivad lampi limpsides saada soolamürgistuse, kirjutab Bustle.

Eriti valvsad peaksid olema just kasside omanikud, kuna kassid võivad rohkem kokku puutuda esemetega, mis on tõstetud kõrgetele riiulitele. Kass võib pahaaimamatult mööda kappe ronida ja soolalampi limpsida, kuid see ei mõju tema tervisele kuigi hästi.

Üks kassiomanik kirjeldas, kuidas tema kiisu oli soolalambist justkui ära võlutud. «Ta istub sageli soolalambi juures, kuid ma ei osanud kunagi arvata, et ta võib hakata soolalampi ka limpsima. See on ju kohutavalt soolane ja ta võib sellest mürgistuse saada,» kurtis loomaomanik.

Soolamürgistusele viitavad järgmised sümptomid: oksendamine, kõhulahtisus, isutus, väsimus, «joobes» kõnnak, suurenenud janu ja urineerimine, vappumine, kooma. Eksperdid hoiatavad, et kui neile sümptomitele ei pöörata tähelepanu ja loom ei saa abi, siis võib ta surra.

Soovituslik päevane soolakogus kassidele on 16,7 milligrammi ja sihikindel kass võib soolalampi limpsides selle koguse kergesti ületada. Kui kahtlustad, et sinu kass on tarbinud liigselt soola, tasuks kiiresti ühendust võtta loomaarstiga. Kui sul on kodus soolalamp, aseta see kohta, kuhu lemmikloomad ligi ei pääse.