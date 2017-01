Kas koer armastab sind? Haiguta ja saad teada

Haigutamine on nii inimestel kui loomadel üks veidramaid käitumisviise. Keegi ei tea täpselt, miks me haigutame. Üks võimalik selgitus on see, et haigutades saab aju rohkem hapnikku, teine variant on see, et haigutamine aitab kontrollida aju temperatuuri. Kõige veidram haigutamise juures on aga see, et haigutamine kipub olema «nakkav», aga huvitavaks muudab asja hoopis see, et haigutus on «nakkavam» siis, kui haigutajaks on meile kallis inimene, kirjutab Live Science.

Me oleme ümbritsevate inimeste emotsioonide suhtes väga vastuvõtlikud. Me naerame tõenäolisemalt siis, kui näeme kedagi teist naermas ja nutame tõenäolisemalt siis, kui näeme kedagi teist nutmas. See toimib nii seetõttu, et inimesed on enamasti empaatiavõimelised ja elavad teistele kaasa. Empaatiat ei saa õpetada, see on kaasa sündinud iseloomujoon ja see võib elu jooksul vaid tugevamaks muutuda.

Huvitav küsimus on aga see, kas ka loomad on empaatilised. Seda on keeruline hinnata, kuna loomad ei saa meile öelda, mida nad parajasti tunnevad. Aga mitmed teadlased on üritanud loomade empaatiavõimet hinnata just läbi «nakkava» haigutamise.

Peale primaatide on vaid kaks looma- ja linnuliiki, kes võivad haigutada siis, kui nende liigikaaslased haigutavad. Üks neist on Austraalia viirpapagoi ja teine on koer. Esimesed sel teemal tehtud uuringud andsid vastuolulisi tulemusi selle suhtes, kas koerad haigutavad teiste eeskujul või mitte. Ja kui seda juhtus, siis ei suutnud teadlased tuvastada, kas selline käitumine viitas stressile või empaatiale.

Ent Teresa Romero ja tema kolleegid Tokyo ülikoolist tegid kindlaks, et koerad tõesti haigutavad «nakkavalt» ning see ei viita sugugi stressile. Selgus, et just nagu inimesed, haigutavad koeradki suure tõenäosusega siis, kui haigutab keegi, kellega neil on tekkinud emotsionaalne side.

Selle välja selgitamiseks lasid teadlased 25 koeral jälgida enda omanikku ja võõrast inimest, neil mõlemal paluti haigutada. Üle poole koertest (54 protsenti) haigutas inimese eeskujul. Koerad haigutasid tõenäolisemalt siis, kui haigutas nende omanik, mis näitas, et koera jaoks on oluline asjaolu, milline side tal inimesega on.

Teadlased selgitasid, et haigutamine võib nii inimeste kui koerte kohta mõndagi paljastada. Kui tahad teada, kas su abikaasa, sõber või koer armastab sind, siis haiguta ja jälgi, kuidas tema sellele reageerib.