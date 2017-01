Päevakäpp: rõõmsameelne Jasper ootab uut omanikku

Tegemist on rõõmsameelse ja sõbraliku koeraga, vanust on tal umbes üks aasta. Kaelarihm on Jasperil kenasti kaelas. Ta on lühikarvaline ja temas võib olla veidi taksikoera või corgi verd. Jasper on kastreerimata.

Kui soovid koeraga lähemalt tutvuda, helista varjupaika telefonil 53 339 272.