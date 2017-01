Päevakäpp: Kallipai otsib kaisukaaslast

Kallipai on noor kassitüdruk, kes on päästetud Tallinna tänavatelt. Ta on väga kaunis – klassikaline hall tänavatriibik ta ei ole, tema karv on rohkem liivakarva ja helepruunikas, kerge läikiva varjundiga. Silmad on tal suvise mere rohelised, suured ja ilmekad.