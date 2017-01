Video: naine leidis üles 18 kuud kadunud olnud kassi

Sellegipoolest ei andnud Samaniego alla. Ta jätkas oma kassi otsimist veel kuid pärast kiisu kadumist. Kuigi mõned lähedased arvasid, et ehk on Diego sattunud mõne koioti küüsi, oli Samaniego veendunud, et tema lemmik on elus, kirjutab Mother Nature Network.

Kiisu oli kadunud olnud enam kui 18 kuud, kui Samaniego otsustas ühel päeval kohalikust loomade varjupaigast läbi astuda. Ta läks pärast tööpäeva lõppu koos oma õega varjupaika ja märkas seal kassi, kes meenutas väga Diegot. Selgus, et tegemist oligi tema kiisuga, kes oli poolteist aastat ringi ekselnud. Ka Samaniego lapsed olid väga rõõmsad, et kass on taas nende juures.

Samaniego sõnul on tema kiisu nüüd veidi aeglasem ja eakam, kuid tundub, et ka Diegol on hea meel kodus tagasi olla.