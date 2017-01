Kolm suurt viga, mida kassi kammimisel tehakse

Kassi tuleb õigesti kammida. Vihje: kui sa oled kiisut umbes minuti kamminud, kuid kammi küljes pole ühtegi karva, siis sa teed seda ilmselt valesti. Petful uuris groomija Melissa Linhares-Uptonilt, milliseid vigu inimesed kasse kammides teevad.

1. Arvatakse, et kassi ei peagi kammima

Paljud inimesed näevad, kuidas kiisu keelega oma karvkatte eest hoolitseb ja jääb mulje, et sellest piisab. Tegelikult pole see sugugi nii. Linhares-Upton sõnas, et suurim viga ongi see, et inimesed usuvad, et kassi ei peagi kammima. Kassi kehal on väga palju karva ja ta ei suuda selle kõige eest ise hoolitseda. Kassil on aeg-ajalt vaja abi, et üleliigsetest karvadest lahti saada. Ja mida vanemaks kass saab, seda keerulisem tal on oma karvkatte eest hoolitseda.

Kammi või harja oma kassi regulaarselt. Linhares-Upton soovitas pikakarvalist kassi kammida 1-2 korda päevas ja lühikarvalist 1-3 korda nädalas.

2. Kasutatakse vale kammi või harja

Enne, kui asud kiisut kammima, veendu, et sul on selleks õige vahend. Kamme ja harju on väga mitmeid, seega tee veidi eeltööd, et leida oma kassile parim. Kassidele mõeldud kammid ja harjad ei maksa üldiselt väga palju.

Kui kassi karvkate on väga puntras ja seda pole ammu kammitud, siis polegi mõtet hakata kiisut ise kammima, vaid võiks pöörduda mõne lemmikloomade salongi poole. Seal töötavad professionaalid teavad, mida teha, et kiisu karvkate oleks taaskord kaunis.

3. Kammitakse vastukarva

Mõned inimesed (ja isegi mõned groomijad) soovitavad kammida vastukarva, ent Linhares-Upton seda ei soovita. Tema sõnul tõmmatakse vastukarva kammides välja rohkem karvu ja see võib kassile ebamugavust tekitada.

Enne kammima asumist tuleks mõelda ka kassi iseloomule. Mõnel kassil pole sugugi vahet, mispidi teda kammitakse, mõni eelistab aga seda, et inimene ei ajaks karvkatet kammimise ajal väga segi.

Kui kammid oma kiisut regulaarselt, siis see tähendab ka seda, et kass neelab ise vähem karvu alla, kuna lahtiseid karvu, mis satuks limpsides talle suhu, on vähem.