Viis head põhjust, miks võtta loom varjupaigast

Kui plaanid oma perre lisaks võtta mõne looma, siis tasuks esmalt hoolikalt mõelda, milline loom võiks teie perre kõige paremini sobida. Teine oluline asi, millele mõelda, on see, et ehk saaks valitud looma võtta varjupaigast, kus ootab kodupakkumisi niivõrd palju toredaid tegelasi.

Pesaleidja tõi oma blogis välja viis head põhjust, miks võiks looma võtta varjupaigast. Loe ise ja jaga neid punkte sõpradega, kel on plaanis lemmikloom võtta.

1. Iga loom, kes on päästetud tänavalt või adopteeritud varjupaigast, aitab kaasa hulkuvate loomade arvu vähendamisele. Iga loom, kes on võetud kasvatajalt või kodust, kus loomadel lastakse valimatult paljuneda, võtab ära ühe hüljatud looma võimaluse kodu leida.

2. Iga varjupaigast adopteeritud loom vabastab koha varjupaigas järgmisele loomale tänaval.

3. Varjupaigas elavatele loomadele on tavaliselt paigaldatud mikrokiip, tehtud parasiiditõrje ja paljud loomad on ka vaktsineeritud ning kastreeritud või steriliseeritud. Seega saab paljudel juhtudel võrdlemisi väikese loovutustasu eest juba «korda tehtud» looma.

4. Adopteerides juba täiskasvanud looma, ei pea muretsema kassipoja või kutsika väljaõpetamise, potitreenimise või mänguhoos tekkinud õnnetuste pärast. Täiskasvanud loomal on nii iseloom kui välimus juba välja kujunenud ja nii saab valida just endale sobiva looma ning vältida ootamatuid üllatusi.

5. Kui adopteeritud loomaga tekib muresid või küsimusi, saab alati pöörduda varjupaiga vabatahtlike poole. Ükskõik, kas probleemid on tingitud konkreetsest loomast või on küsimusi üleüldise loomapidamise kohta, varjupaiga vabatahtlikud oskavad alati nõu anda.

Lisaks sellele on varjupaigast võetud loomulikult loom mõnus kaaslane ja tänulik pereliige. Kassi või koeraga tegelemine rikastab inimese elu mitmel viisil, muuhulgas vähendab kurvameelsust, maandab stressi ja annab vaieldamatult armsa põhjuse hommikul üles tõusmiseks. Kas sinul on juba oma stressimaandaja? Ei? Mine külla Pesaleidja kassituppa ja vali oma lemmik välja! Kirjuta info@pesaleidja.ee.

Pesaleidja MTÜ on 2009. aasta kevadel loodud mittetulundusühing, mille eesmärk on abistada kodutuid ja väärkoheldud loomi. Pesaleidja on Eesti suurim vabatahtlike poolt juhitav kodutute loomade varjupaik, mis pakub hetkel peavarju üle 300le kassile ja koerale, kes elavad Pesaleidja kassitoas ja vabatahtlike juures kodudes.