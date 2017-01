Kuidas on mustad kassid seotud 13 ja reedega?

Musti kasse peetakse tihtilugu ebaõnne toovateks või lausa kurjadeks ja arvatakse, et mustad kassid on nõiakassid. Tegelikkuses elavad aga mustad kassid täiesti tavaliste inimeste kodudes ja need inimesed hoolivad oma lemmikutest väga, mitte ei pelga neid, kirjutab Huff Post.

Kusjuures, nõidade ja maagiaga seostatakse tihtilugu kõiki kasse, mitte ainult musti, kuna kassid tekitavad paljudes inimestes hirmu. Kasside kohta levib erinevaid müüte, üks neist väidab, et kassid imevad väikestelt beebidelt hinge seest välja, ent iga kassisõber teab, et reaalsuses see pole nii.

General/Scanpix

Kassid pole kuidagi ära teeninud seda, et neist levitatakse taolisi hirmujutte. Õnneks on palju inimesi, kes neid jutte ei usu, sest kuidas muidu seletada seda, et kassid on koerte kõrval kõige populaarsemad lemmikloomad. Kassisõprade jaoks on kass pereliige ja mustade kasside omanikud ei hoia 13 ja reedel oma lemmikutest eemale.

Harva räägitakse sellest, et kassid mõjuvad tegelikult inimestele hästi. Nad pakuvad tuge ja seltsi neile, kes tunnevad end üksikuna ning kel esineb suhtlusraskusi. Kassi kaisutamine võib alandada vererõhku ja vähendada stressi negatiivset mõju. Üks uuring näitas, et kassiomanikud surevad 40 protsenti väiksema tõenäosusega südamerabanduse tõttu (võrreldes nendega, kel pole kodus kassi). Samuti on teadlased leidnud, et kassi nurrumine aitab inimese paranemisprotsessile kaasa ja võib vähendada paistetust.

Aga kuidas on lugu 13 ja reede ning kassidega? Tõde on see, et kassid pole selle päevaga mingil moel seotud, kui välja jätta inimeste ebausk ja sellest tingitud müüdid.