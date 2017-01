Vaatamata oma eale on Roki rõõmus ja mänguhimuline koer. Hetkel on ta veel kastreerimata. Kuna Roki on varjupaigas olnud üsna lühikest aega, siis on raske öelda, kuidas ta saab läbi teiste koertega.

Kui soovid Roki kohta rohkem infot, helista Pärnu koduta loomade varjupaika telefonil 52 46 705.