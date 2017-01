Kas madu sobib teraapialoomaks?

Loomaarst dr Laurie Hess sõnas, et eksootilised lemmikloomad võivad olla väga head kaaslased, kuna neil puudub eelarvamus. Dr Hess rääkis, et eksootilistel lemmikutel on ainulaadsed iseloomujooned ja oskused, mis on kasuks paljudele erivajadustega inimestele, kirjutab FoxNews.

Teraapialoomad pakuvad tuge ja seltsi erinevate hädadega inimestele, alates neist, kel on kõrge vererõhk kuni nendeni, kel on diagnoositud autism. Dr Hess soovitaski autismi spektriga inimestel võtta endale madu või kameeleon, kuna koerad ja kassid võivad kohati olla liialt aktiivsed ning neid inimesi kurnata.

«Roomajad, kes liiguvad aeglaselt ja rahulikult, näevad huvitavad välja; kelle kohta saab nii mõndagi õppida ning kelle eest hoolt kanda, mõjuvad autismispektriga lastele väga hästi,» lausus ta. Dr Hess hoiatas, et lapsevanemad peaksid eelnevalt veidi taustauuringut tegema ja välja selgitama, et valitud eksootiline lemmik oleks lapsele ohutu ja sobilik.

Posttraumaatilise stressihäirega inimesed otsivad tihtilugu tuge koertelt või kassidelt, kuid heaks alternatiiviks võivad olla ka papagoid. Dr Hessi sõnul on uuringud näidanud, et papagoid oskavad inimeste kombel käituda ja nad tajuvad omaniku emotsioone. Kakaduud on eriti hea valik, kuna tegemist on sotsiaalsete lindudega, kellele meeldivad füüsilised puudutused, mis omakorda rahustavad posttraumaatilise stressihäirega inimesi.

Kõrge vererõhuga inimesed võiksid endale võtta näiteks kalad. «Ainuüksi akvaariumi jälgimine aeglustab südametööd ja alandab vererõhku,» selgitas dr Hess. Küülikud ja isegi rotid võiksid sobida eakatele ja neile, kes ei saa hästi liikuda, kuna nende loomadega ei pea jalutamas käima ega väga palju tegelema. Lisaks sellele on nii küülikud kui ka rotid võrdlemisi sõbralikud.

Teraapialoomi on igasuguseid, dr Hess soovitas eelnevalt kindlasti uurida ja hoolikalt läbi mõelda, milline loom võiks kõige paremini perre sobida.