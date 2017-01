Paljud filmidest ja sarjadest tuttavad loomad elavad kohutavates tingimustes

Mõned Hollywoodi filmides üles astuvad loomad pärinevad näiteks Californias asuvast ettevõttest nimega Birds & Animals Unlimited (BAU), mis tegelebki filmidele andekate loomade pakkumisega. PETA andmetel ei kohtle BAU oma loomi aga sugugi hästi, kirjutab The Dodo.

BAU loomad on kaasa teinud paljudes populaarsetes filmides ja sarjades, sealhulgas «Kariibi mere piraatides», «Troonide mängus» ja «Harry Potteri» filmides. Ent nende loomade elamistingimused on luksusest kaugel.

Näiteks öökull nimega Crash, kes tegi kaasa «Harry Potteri» filmides, elas puuris, mille põrand oli väidetavalt kaetud väljaheidete kihiga. Öökulli puur oli nädalaid puhastamata olnud.

Kaks kassi, kes BAU töötajate sõnul osalevad filmis «Benji», olid mitu päeva söömata, kuna neid peeti filmi jaoks liialt tüsedaks. Töötajate sõnul kaotasid kassid viie päevaga viis protsenti oma kehamassist.

PETAle on teada ka see, et BAU töötajad käisid tihtilugu varjupaikadest koeri võtmas. Varjupaikadele väideti, et koerad leiavad head kodud, kuid tegelikult toimetati nad BAU ruumidesse ja neid pakuti erinevatesse filmiprojektidesse. Kahjuks ei hoolitsetud ka koerte eest hästi ja jäeti nad ööseks külma kätte, kui väljas olid miinuskraadid.

Endised BAU töötajad rääkisid PETAle sedagi, et loomaarstid käisid BAU loomade juures haruharva, mistõttu jäi nii mõnigi loom vajaliku ravita ja suri.

«Filmides ja televisioonis kasutatud loomad on jäetud hooleta, nad on näljas ja neid koheldakse kui suvalisi rekvisiite,» sõnas PETA asepresident Lisa Lange. «Ainus viis, kuidas kindlustada, et filmitegemine toimub inimlikult, on jätta filmidest loomad üldse välja.»

PETA on esitanud kaebuse USA põllumajandusministeeriumile, kes peaks BAU sarnaseid ettevõtteid haldama.