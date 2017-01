Eakale koerale ehitati kaldtee, et ta saaks postiljoni tervitada

Kramer märkas, et kõrge ea tõttu on Tashil kohati raske liikuda. Koera omanik Karen Dimetrosky sõnas, et nad peavad koera trepist üles-alla ise tõstma, ent Tashi kaalub üle 30 kilogrammi, seega pole see sugugi kerge ülesanne, kirjutab Bored Panda.

Jeff Kramer nägi korduvalt pealt, kuidas perenaine Tashit trepist peab tõstma. Krameril oli kunagi koer, kellele ta kaldtee ehitas, aga koer suri ja pärast seda polnud mehel kaldteega midagi peale hakata. Ta kinkis selle Tashi perele, et koer saaks ise liikuda aia juurde postiljoni tervitama. Ta ilmus oma vabal päeval välja ja pani kaldtee paika. «Ta on lihtsalt imeline,» kiitis Tashi perenaine postiljoni. «Meil on kaldtee nüüd paar kuud olnud ja see teeb meie elu palju lihtsamaks.»

Tagasihoidlik postiljon sõnas, et loodetavasti elab Tashi veel mõnda aega, kuna tegemist on toreda ja rõõmsa koeraga.