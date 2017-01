Kuidas aru saada, et kass on sinusse kiindunud?

Kassid kodustati koertest hiljem ja nad pole karjaloomad, kuigi elavad sageli kolooniates. Nad ei tunne, et peavad inimestele heameelt valmistama, nagu koerad seda teevad, kuigi on ka selliseid kassitõuge, kes armastavad inimesi väga, kirjutab Petful.

Näiteks siiami kassid on väga sotsiaalsed ja saavad üldiselt inimestega hästi läbi. Kassidega on tavaliselt see lugu, et kass saab hästi läbi inimestega, kellesse ta on kiindunud. Kusjuures, kas võib lausa vältida neid inimesi, kes tekitavad temas ebamugavust.

Kassidel peab kõigepealt tekkima usaldus, alles siis toimub kiindumine. Kui kass viskab maha pikali ja keerab oma kõhu – kõige haavatavama kehaosa – sinu poole või pilgutab sulle aeglaselt silmi, siis võid kindel olla, et ta usaldab sind. Kui ta hakkab su kätt limpsima, hõõrub oma nägu vastu sinu nägu ja hüppab sulle sülle ning nurrub, siis sel moel väljendab kiisu oma kiindumust. Nii lihtne see ongi.

Muidugi leidub kasse, kes on väga väljendusrikkad. Kassisõber Pat Jenkins rääkis, et tema kaks kassi käivad tal pidevalt järgi nagu kutsikad. Üks tema kassidest magab Jenkinsiga ühes voodis ja sätib end alati inimesele võimalikult lähedale. Kõige nooremal kassil on aga kombeks käpaga vastu inimese kätt toksata, kui keegi peaks temast mööduma ilma ühtegi sõna ütlemata.