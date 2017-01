Saksa pere kasvatab hüljatud tiigrikutsikat

Tõsi, jahti peab Elsa küll ainult oma pehmetele mänguasjadele. «Isegi noored tiigrid õpivad läbi mängu,» ütles Elsa «kasuema» Monica Farell. Farell kasvas tsirkusetöötajate peres ja erinevad kiskjad on talle hästi tuttavad, kirjutab The Local.

AFP PHOTO / dpa / Jens B / JENS BUTTNER/AFP/Scanpix

Koos abikaasa Saad Rose'iga on nad pidanud loodusparki alates 2002. aastast. Nende pargis elab 13 tiigrit ja viis lõvi. Elsa pole nende pargis sündinud, ta sündis augustikuus hoopis ühes rändtsirkuses, kuid tema ema hülgas ta. Loomaarst turgutas Elsat seni, kuni leiti Farelli pere, kes loomakese enda juurde võttis. Eelmise aasta novembris tegi Farelli 22-aastane poeg Dwayne oma toa tühjaks, et Elsa saaks sinna kolida.

AFP PHOTO / dpa / Jens B / JENS BUTTNER/AFP/Scanpix

«Me oleme oma kodus juba kasvatanud üles lõvi ja tiigri. Meie jaoks on loomad pereliikmed,» sõnas Rose. Farell ja Rose teavad hästi, et nüüdseks juba 20 kilogrammi kaaluv Elsa pole mingi sülekass, vaid kiskja. Tiigril on veel piimahambad suus, ent tema küüned on juba väga teravad. Dwayne tõmbab selga mitu kampsunit enne, kui asub Elsaga mängima. Noormees ütles, et ta on alati Elsaga tegeledes valvel, kuna «tiigritele meeldib rünnata selja tagant».

AFP PHOTO / dpa / Jens B / JENS BUTTNER/AFP/Scanpix

Elsaga käiakse ka väljas mängimas, tavaliselt eelistatakse kas aeda, metsa või lähedal asuvat randa. Tiigri jaoks on sellised väljaskäigud olulised, kuna nende käigus õpib ta oma instinkte järgima. «Keskkonnas toimuvad liikumised ja kogemused on looma jaoks tähtsad, kuna need muudavad teda tugevamaks ning enesekindlamaks,» lisas Rose.

AFP PHOTO / dpa / Jens B / JENS BUTTNER/AFP/Scanpix

Selle aasta märtsikuus kolib Elsa Farellide majast nende loodusparki teiste tiigrite juurde. Seal saab ta isikliku puuri ja varjualuse ning tal on mitu kogenud naabrit. «Tiigrid eelistavad üksi olla, aga nad vajavad vahel liigikaaslastega suhtlemist,» märkis Rose. Senikaua saab Elsa mitu korda päevas pudelist piima juua ja sööb kanafileed ning munakollasega segatud veiseliha.

Jens Buettner/AP/Scanpix

Elsa on Amuuri tiiger ja ta võib kasvada üle kahe meetri pikkuseks ning kaaluda 200 kilogrammi. Täna on neid tiigreid loomaaedades rohkem kui looduses.