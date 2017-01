Karm lumetorm pani Istanbuli elanikud kodutute loomade nimel tegutsema

Loomasõbrad annavad endast parima, et hulkuvad loomad saaksid lumetormi eest soojas kohas varjul olla. Kohalikud kauplejad on oma poodide uksed loomadele avanud, et kassid ja koerad saaksid soojas magada, kirjutab Bored Panda.

Üheks selliseks ettevõtjaks on Selçuk Bayal, kes tegi oma väikesest poest ajutise kasside varjupaiga. «Me oleme inimesed ja need loomad on meile usaldatud jumala poolt,» sõnas Bayal. «Meie kohustuseks on nende eest hoolitseda.»

Kuigi loomasõbrad on meest palju kiitnud, on mõned kliendid temaga ka pahandanud. Mees otsustas panna oma poe aknale hoiatava sildi, mis teatab: «Kui sulle kassid ei meeldi, siis ei tasu siia tulla.»

Bayal usub, et kassid on talle tänulikud, et ta pakub neile öömaja ja mehe sõnul on tema poodi teretulnud kõik loomad ning ka inimesed, kel on abi tarvis.

Kohalikes kaubanduskeskustes on koridoridesse maha pandid ka pappi, mille peal kodutud koerad saavad magada. Selleks, et koertel magades veelgi soojem oleks, on neile peale asetatud tekid. Varju alla tulnud koertele pakutakse ka süüa.