Video: kunstkeelega saad oma kassi lakkuda

Jason ja Tara O'Mara leiutasid veidra välimusega LICKI Brushi, mille abil saab oma kassi muretult lakkuda. Rahastust said nad idee teostamiseks teistelt kassisõpradelt, kes sellist toodet soetada soovisid, vahendab news.com.au.

«Me oleme loojad. Me üritame maailma ja oma koduloomasid näha teisiti, teisest perspektiivist ning me küsime endalt, et mida nemad tahaksid. Kui nemad saaksid disainida tooteid, siis mida nemad teeksid,» rääkis Tara.

Paar jälgis kasse ning nad märkasid, et ainult need kassid, kes üksteisest hoolivad, lakuvad üksteist. Kassid veedavad suurema osa päevast end puhastades, see on osa nende päevarituaalist. Jason ja Tara usuvad, et nende lemmikud näevad ka inimesi, kui suuri kasse, mistõttu on nad ka kindlad, et nende leiutis pakub rõõmu nii omanikele kui kassidele.