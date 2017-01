Seitse head põhjust, miks lapsel võiks olla koer

Tegelikult tasuks tõsiselt kaaluda lapsele koera võtmist, kuna sellel on nii mõnedki plussid, kirjutab Pantry Paratus.

1. Suhte loomine. Ükski suhe pole võrreldav sellega, mis tekib inimese ja looma vahel. Koerad kiinduvad inimestesse tingimusteta, nad ei kritiseeri inimesi ega anna neile hinnanguid. Tänu sellele on lapsel väga kerge koeraga sõbraks saada ja koera usaldada. Koer on kui sõber, kellele laps saab alati kindel olla ja kes ei vea teda alt.

2. Enesehinnangu tõus. Häbelikud või ebapopulaarsed lapsed saavad lemmikloomadelt palju tuge ja muutuvad seeläbi enesekindlamaks. Vahel saavad lapsed üksteisega tuttavaks tänu sellele, et nad mõlemad armastavad koeri ja neil on kodus neljajalgne semu.

3. Stressitaseme langus. Kõige suurem pluss koeraga üles kasvamise juures on ilmselt see, et koerad aitavad inimestel stressi alandada. See on lastele eriti kasulik hetkedel, kui nad peavad raskeid koolitöid tegema. Uuringud on näidanud, et koer muudab ka pereelu harmoonilisemaks.

4. Teraapiline toime. Autismi või muude vaimsete häiretega lastele mõjuvad koerad väga teraapiliselt. Koer võib aidata lapsel paremini suhelda. Füüsiliste või emotsionaalsete piirangutega lapsed saavad koertest kõige enam abi, kuna koerad pakuvad neile sõprust, mida ei saa ühegi teise sõprussuhtega võrrelda.

5. Kombed ja vastutustunne. Lapsele võib mõjuda hästi, kui ta peab lemmiklooma eest hoolitsema. Loomad õpetavad lastele empaatiat, headust ja julgustavad lapsi olema teiste suhtes hoolivamad.

6. Parem suhtlus. Koeraga koos üles kasvamine võib lapse sotsiaalseid oskusi paremaks muuta ja laps julgeb rohkem suhelda näiteks oma eakaaslastega.

7. Tervem perekond. Uuringud on näidanud, et pered, kel on koer, on parema tervisega. Seda on täheldatud juba üsna noorte laste puhul ja arvatakse, et kui lapsed puutuvad varakult kokku bakteritega, muudab see nende immuunsüsteemi tugevamaks. Lisaks mõjub pere tervisele kahtlemata hästi koeraga regulaarselt jalutamas käimine.