Päevakäpp: imeilus Fiona otsib oma perekonda

Teiste kiisudega saab ta ilusasti läbi ja koos sõpradega mängib hoolega. Vahel on ta veidi arglik ja vajab privaatset nurgakest, et üksi olla, ent siis tuleb jälle, et inimeste juures olla.

Fional on kiip ja pass, tal on tehtud parasiiditõrje ja ta on steriliseeritud.

Kui Sa tunned, et Fiona kuulub sinu perre, siis täida kiisuvõtja küsimustik ja kiisu hoiukodu võtab sinuga ühendust! Fionale on väga teretulnud ka hoiukodu pakkumised – kirjuta erika@pesaleidja.ee.