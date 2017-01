Video: lustakas labrador mängib robotiga tagaajamist

7-aastane labrador Uva paistab olevat uue kaaslase üle õnnelik, ent samas vahepeal tekitab robot temas ka veidi hirmu, kui ta liigub Uva suunas. Omaniku sõnul oli see Uva esimene kohtumine taolise robotiga ja koer oli väga üllatunud, et selline «asi» suudab ise mööda põrandat liikuda. Video on tehtud Lissabonis.

Vaata, kui toredalt Uva robotiga mängib!