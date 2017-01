Kass sai omal nahal tunda, mis juhtub, kui vales kohas magama jääda

Sündmuskohale jõudes selgus, et kiisu oli tõenäoliselt maganud üles tõstetud garaažiuksel, ent kui omanik lahkude ukse alla lasi, jäi kass kuidagi sinna vahele kinni. Politseinik Mike Scott sõnas, et pole oma karjääri jooksul varem midagi sellist näinud, kirjutab The Dodo.

Omanik ise ei teadnudki, et kass Bellaga selline õnnetus juhtus. Bellat märkasid naabrid, kes kutsusid kassi päästmiseks appi politsei. Omanik saabus veidi pärast seda, kui Bella oli vabaks päästetud. Õnneks ei saanud kiisu viga, aga garaažiukse peale ta enam ilmselt magama ei roni.