Pime koer ja tema kaks sõpra leidsid ühise kodu

Lola, kes on pit bulli ja hagija segu, ning tema sõbrad, chihuahua'd Tiny ja Teddy, on väga lähedased ning kaitsevad üksteist alati. Varjupaigatöötajad märkasid koerte omavahelist sidet ja tegid kõik endast oleneva, et kolm koera leiaksid ühise kodu, kirjutab iHeartDogs.

«Tiny ja Teddy valvavad Lolat ning muudavad teda enesekindlamaks. Nad magavad kolmekesi koos ja peaksid kindlasti kokku jääma,» kirjutas varjupaik oma Facebooki-lehel. Varjupaik oli nõus kolm koera ära andma ilma lisatasuta ning neile tehti kõik vajalikud operatsioonid ja protseduurid. Ainus tingimus oli see, et Lola, Tiny ja Teddy elaksid ühes kodus.

Varjupaik märkis, et koerte eelmise omaniku jaoks oli neist loobumine äärmiselt raske otsus. Kahjuks oli aga tema elu nii palju muutunud, et ta ei saanud enam kolme koera ülal pidada.

Lola, Tiny ja Teddy lugu jagati Facebookis tuhandeid kordi ning see puudutas paljusid. Õnneks leiduski inimene, kes kolmele koerale kodu soovis pakkuda, ja nüüd elavad nad taas kolmekesi koos ühises kodus. Loodetavasti see jääbki nii.