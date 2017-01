Koeraomanik sai hotellilt ülihea vastuse

«Ma tahaksin väga oma koera kaasa võtta,» kirjutas mees e-kirjas. «Ta on korralik koer ja oskab ilusti käituda. Kas te lubate mul öösiti teda enda toas hoida?» Paw My Gosh vahendab, et mees sai hotellist kohe ka vastuse.

«Ma olen seda hotelli mitu aastat juhtinud,» vastas hotelliomanik. «Selle aja jooksul pole ükski koer varastanud ühtegi rätikut, voodipesu, lauahõbedat ega pilti seinalt. Ma pole kunagi pidanud ühtegi koera keset ööd välja viskama, kuna ta oli purjus ja räuskas. Ja ükski koer pole ka kunagi arvet maksmata jätnud. Seega, jah, teie koer on meie hotellis igati teretulnud. Ja kui koer teid kiidab, siis olete ka teie teretulnud külaline.»