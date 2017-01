Seitse võimalikku selgitust, miks su kass pidevalt näub

Esiteks on oluline märkida, et mõned kassitõud ongi teistest jutukamad, aga kui sinu kiisu on tavaliselt vait, ent järsku on hakanud rohkem häält tegema, siis tasuks uurida, mis võib olla selle põhjuseks, soovitab Petful.

1. Kass tahab tähelepanu

Võib-olla on kassil igav ja ta tahab, et sa temaga mängiksid. Sa ei pea kassile vastama iga kord, kui ta näuguma hakkab. Kui asi on tõesti tähelepanus, siis pööra talle tähelepanu hoopis hetkel, mil kiisu jääb vait. Kui ta näugumist muudkui jätkab, kõnni eemale ja oota, kuni ta maharahuneb. Vaikimist tasuks premeerida ja pidevat näugumist ignoreerida.

Iga kassiomanik peaks oma kiisule iga päev tähelepanu pöörama ja loomaga tegelema, ta on siiski ju teie pere liige. Kassiga mängimine on talle ka trenni eest ja see mõjub ta tervisele hästi.

2. Kass võib olla haige

Näugumine on üks moodus, kuidas kass inimesega suhtleb ja võib-olla üritab ta sulle märku anda, et tal on halb olla. Kui kass on hakanud tavapärasest rohkem häält tegema ja ta ei tunne oma toidu vastu enam huvi, siis see võib olla hoiatavaks märgiks, et kiisul on midagi viga. Kui su kassi käitumine erineb oluliselt tavapärasest, siis peaksid nõu pidama loomaarstiga.

3. Kassil on nälg

Mõned kassid teevad häält ainult siis, kui nad tahavad tähelepanu tõmmata toidukausile. Veendu, et su kass saab ühel söögikorral piisavalt toitu ja pea kinni ka toiduaegadest. Ka veekaussi tasuks regulaarselt pesta ja värske vesi peaks kiisul kogu aeg ees olema.

4. Kassil võib olla stress

Muutused kodus, uued inimesed või loomad võivad kassil stressi tekitada. Kui teie kodus on toimunud teatud muutused ja kass on selle käigus hakanud rohkem näuguma, siis ta võib üritada märku anda, et miski talle ei meeldi. Ürita kassi käitumist jälgida ja pane muudatusi tähele.

5. Kass võib olla vana ja segaduses

Kassid, täpselt nagu inimesedki, võivad vanemas eas asju kergemini unustada ja olla segaduses. Segadusse sattumine pole midagi ebatavalist, ent kass võib seepärast rohkem häält teha. Kui märkad, et su eakas kiisu on hakanud rohkem vastu mööblit põrkama, jäta ööseks mõni tuli põlema, et kassil oleks kodus kergem ringi liikuda. Võid kiisuga ka loomaarstil käia ja lasta oma lemmiku igaks juhuks üle vaadata.

6. Kassil on jooksuaeg

Emased kassid võivad jooksuajal järsku väga häälekaks muutuda. Nad teevad seda selleks, et isaseid kasse ligi meelitada. Ka isased kassid võivad tavapärasest rohkem häält teha, kui nad tajuvad, et läheduses on mõni emane kiisu, kel on parajasti jooksuaeg. Edasiste probleemide vältimiseks oleks mõistlik lasta kiisu steriliseerida või kastreerida.

7. Kass tahab sind tervitada

Vahel näub kass vaid seetõttu, et ta tahab oma pereliikmeid tervitada.

Oluline: ära saa kassi peale pahaseks, kui ta on tavapärasest «jutukam». Suhtle oma kassiga ja ürita aru saada, mis võib olla kiisu näugumise põhjuseks. Ära riidle temaga, kuna see võib kassis hirmu tekitada ja tal võivad tekkida käitumisprobleemid.