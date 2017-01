Mida tasuks teada, kui plaanid võtta hamstri?

Enne, kui lähed hamstrit koju tooma, tasuks mõnda asja teada, soovitab Petful.

1. Toit

Hamstritele pakutakse tavaliselt pähkleid ja köögivilju, aga tea, et tegelikult on hamster lihasööja ega soovi kogu aeg ainult juurvilju närida. Loomapoodides on müügil spetsiaalsed närilistele mõeldud toidud ja seal peaks olema segu erinevatest vajalikest toitainetest. Vahel võid aga oma pisikesele lemmikule puuri visata mõne kärbse, ta pistab need hea meelega nahka.

Kindlasti on tähtis teada ka seda, millised toiduaineid ei tohiks hamstrile anda. Näiteks hamster võib näksida pestud õuna viilu, kuid kindlasti ei tohiks talle anda õunaseemneid, kuna need võivad olla mürgised. Toiduained, mis võivad hamstri tervisele liiga teha: mandlid, kapsas, küüslauk, rabarber, šokolaad, rämpstoit (kui mõni toit pole inimestele kasulik, siis ei tasu seda ka hamstrile anda). Isegi õunu ja kapsast ei tasuks loomakesele iga päev pakkuda.

2. Vesi

Hamstrile veepudelit ostes võiksid kindlaks teha, et tegemist oleks sellise pudeliga, kust loomake saaks vett võrdlemisi kergesti kätte. Tutvu erinevate variantidega ja vajadusel pea nõu spetsialistiga, et leida oma uuele lemmikule parim veepudel.

3. Käitumine

Hamstrid on kogujad. Nad näevad väga armsad välja, kui topivad oma põsed toitu täis, aga võta teadmiseks, et hamster ei söö kogu seda sööki ära: ta peidab osa sellest kuskile oma puuri, et hiljem näksida. Ära pane hamstri toidukaussi ääreni täis. Toit võib hakata hallitama või halvaks minna, seega anna loomale mõistlik kogus ette. Vajadusel saad ju kaussi hiljem uuesti täita.

Caters News Agency/Scanpix

4. Hammustamine

Hamster võib vahel inimese sõrme näksata. Ta ei tee seda paha pärast, vaid pigem seetõttu, et ta pelgab. Hoolitse oma lemmiku eest õrnalt ja kui ta hakkab sind hammustama, siis võta seda märgina, et on aeg loomake puuri tagasi panna. Ajapikku harjub ta sinuga ära ja siis saad teda juba pikemalt käes hoida. Eksperdid ei soovita anda hamstrit alla 6-aastastele lastele ja vanemaid lapsi peaks samuti jälgima, kui nad hamstriga tegelevad, et nad loomakest kogemata maha ei pilla.

Muide, hamstri hambad vajavad samuti hoolt. Kuna nad muudkui kasvavad, siis tasuks hamstri puuri panna midagi tahket, mida ta saaks närida ja hambaid sõna otses mõttes kulutada. See võib olla mõni puuoks või ka koertele mõeldud küpsised ajavad asja ära. Kui annad hamstrile puuoksa, veendu eelnevalt, et seda poleks piserdatud kemikaalidega.

5. Tervis

Hamstrid on vastuvõtlikud hingamisteede haiguste suhtes, mis tähendab seda, et see tilluke loomake võib sinu külmetushaiguse saada. Kui oled haige, hoia hamstrist pigem eemale. Kui pead talle süüa andma, pese käed eelnevalt korralikult ära, et vähendada bakterite levikut. Kui kahtlustad, et hamster on haigestunud, võta ühendust loomaarstiga.

6. Puur

Hamstri puuri peaks iga päev üle vaatama ja sealt suurema mustuse eemaldama. Korja ära hamstri väljaheited ja puhasta seda nurgakest, kus talle meeldib end kergendamas käia. Ürita üles leida ka tema peidukohad ja vaata peidetud toiduvarud üle. Puuri võiks põhjalikult puhastada korra nädalas. Siis tuleks saepuru välja vahetada ja puuri põhi sooja vee ning seebiga ära pesta.

7. Trenn

Hamster vajab ja armastab trenni, seega tema puuris võiks olla jooksuratas, mida ta saab kasutada. Ilma regulaarse trennita võib hamster muutuda liialt pontsakaks. Loomapoodides on müügil erinevaid jooksurattaid, kindlasti leiad sellise, mis sobiks sinu hamstri puuri.