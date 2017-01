Neli kindlat märki, et koer usaldab sind

Lemmikloomad on meile sama kallid kui ülejäänud pereliikmed, ent kuidas kindlaks teha, kas koer usaldab sind ja on sinusse kiindunud? Reader's Digest tõi välja neli märki, mis sellele viitavad.

1. Ta on selgeks õppinud sinu rutiini

Rutiin tähendab loomade jaoks normaalsust ja tekitab neis turvalise tunde. Kõige parem moodus, kuidas koeraga usalduslikku suhet luua, on paika panna kindel päevarutiin ja sellest kinni pidada. Kui sa annad talle alati süüa kell kaheksa hommikul või lähed temaga jalutama kohe pärast tööd, siis see jääb koerale meelde ja edaspidi ta eeldabki, et need asjad toimuvad just neil aegadel. Kui rutiin on paigas, siis koer loodab, et sina täidad enda rolli õigeaegselt.

2. Tema silmadest peegeldub usaldust

Jaapani ülikooli teadlased on leidnud, et kui koeraomanik ja koer vaatavad teineteisele silma umbes 30 minutit, siis neil mõlemal tõuseb oksütotsiini tase. Oksütotsiini nimetatakse armuhormooniks, mis tekitab hea enesetunde. See aitab näiteks emadel ja beebidel omavahelist sidet luua. Uuringu juht, teadlane Takefumi Kikusui sõnas, et selle harjutuse käigus üritasid koerad kindlasti omanikega tugevamat sidet luua ja see on kahtlemata usalduse märgiks.

3. Koer magab sinu toas

Koerad magavad tavaliselt seal, kus nad end mugavalt tunnevad. Kui koer eelistab magada omanikuga samas ruumis, siis see näitab, et ta tunneb end seal hästi. Mõned koerad eelistavad lausa magada omanikega ühes voodis, aga kui sa ei taha, et koer voodisse roniks, siis seda tuleks talle juba noorena õpetada.

4. Ta ei näe sind vihasena

Koeraomanikud võivad vahel koerte peale ärrituda, aga Brigham Youngi ülikoolis tehtud uuring näitas, et koerad on suuteliselt tajuma inimeste emotsioone ja nad ei pruugi usaldada inimesi, kes on sageli halvas tujus. Teadlased viisid läbi katse, mille käigus koerad pidid toast maiustusi otsima. Omanikud üritasid koertele vihjata, kus maiustus võib olla ja iga kord tegid nad seda erineva näoilme või käsklusega. Kui koerad tajusid inimese hääles või näoilmes viha või negatiivseid emotsioone, siis nad ei tahtnud maiustusi väga otsida.