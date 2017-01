Koer kõndis omaniku leidmiseks maha 80 kilomeetrit

Casey põgenes aga oma ajutisest elukohast ja oli nädalaid kadunud. «Me ei saanud tema kohta mingeid vihjeid ja ma mõtlesin, et ta sai surma,» ütles Casey omanik Carole Fossett. Fossett oli väga õnnetu, ent ei tahtnud alla anda ja jagas oma muret Facebookis, kirjutab Bored Panda.

Ta sai mitmeid telefonikõnesid inimestelt, kes väitsid, et on Caseyt näinud, kuid keegi polnud suutnud teda kinni püüda. Ühel päeval sai ta telefonikõne, kus teatati, et koerapüüdjad tabasid Casey ühest parklast. Casey leiti 80 kilomeetri kauguselt kohast, kust ta kaduma läks.

«Ma hakkasin nutma, ma ei suuda seda hetke kirjeldada,» sõnas Fossett. «Kui koer on kaks kuud kadunud olnud, siis sa ei usu enam, et võiksid teda uuesti näha.» Casey oli vahepeal kümme kilo alla võtnud, kuid muus osas oli temaga kõik korras ja tal oli hea meel taas omanikuga koos olla.