Kolm moodust, kuidas koera talvel hellitada

Selleks, et talv oleks sinu koera jaoks veidi mõnusam, hellita teda natuke. Koerasõprade portaal iHeartDogs pakub välja kolm võimalust, mida koeraga talvel teha.

Uus avastusretk

Te ei pea sugugi autoga kodust kaugele sõitma, võite teha pikema jalutusringi ja naabruskonda veidi rohkem avastada. Koertele meeldivad uued kohad, seega külastage vahelduseks mõnda teist linnaosa, uut parki või muud toredat kohta, kus on palju uusi lõhnu. Võite lumes koos mängida või niisama jalutada, koer oskab seda väikest seiklust kindlasti hinnata. Aga kindlasti jälgi ka ilmateadet, kui väljas on tõesti väga külm, siis ära hakka ennast ega koera piinama.

Massaaž

Ka koerad naudivad masseerimist, kuna see tekitab hea tunde ja mõjub ka tervisele hästi. Massaaž parandab vereringet ja kiirendab paranemisprotsessi, kui koer peaks olema haige või vigastatud. Uuringutega on kindlaks tehtud, et n-ö töötavad koerad tegutsevad tõhusamalt, kui neid vahepeal masseerida.

Erilised toidud

Talvel ihkab hing midagi rammusat ja rasvast ning vaheldust sooviks kindlasti ka su koer. Koerale ei pea alati pakkuma poest ostetud toitu, sest tegelikult saad ka ise talle midagi head valmistada. Oluline on end kurssi viia sellega, milliseid toiduaineid koerad tarbida tohivad ja millised võivad neile mürgised olla. Pea meeles, et rasvane kotlet või peekoniriba võib koerale liiga teha, eelista pigem kergemaid toite (nt keedetud kanafilee).