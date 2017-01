Miks käitub kass vahel nagu koer?

Leidub kasse, kellele meeldib palli taga ajada, kes jooksevad kutsumise peale kohale ja õpivad isegi käsklusi selgeks. Miks nad nii teevad? Loomaarst dr Kathryn Primm sõnas, et selline käitumine pole inimeste silmis väga «kassilik», kuid sellegipoolest pole põhjust arvata, et kassil võiks midagi viga olla, kirjutab iHeartCats.

Esimesed kassid mõistsid ilmselt üsna kiirelt, et kasulik on elada inimestega koos või vähemalt nende läheduses. Inimestel olid soojad laudad loomade jaoks ja kui saakloomi parajasti polnud silmapiiril, pakkus inimene ikkagi kassile midagi süüa. Kassid oleksid olnud rumalad, kui nad poleks seda võimalust ära kasutanud.

Praegu me enam kahjurite pärast nii palju muret ei tunne, kuid kassid on endiselt inimeste head sõbrad. Kassid mõistavad, et nad peavad ajaga kaasas käima ja arenema. Kiisu on ajaga õppinud, et kui inimene on õnnelik, siis on ka kass õnnelik. Ta silkab kutsumise peale kohale ja laseb endale pai teha. Tema head käitumist premeeritakse ja seeläbi ta muudkui õpib uusi asju.

Kassil on mõni mänguasi ja ta näeb, et ka sina tunned selle vastu huvi. Sa viskad seda, tema püüab selle kinni ja toob sulle tagasi. Selline suhtlus pakub rõõmu teile mõlemale ja endalegi märkamatult oled sa kiisule õpetanud, kuidas erinevaid lelusid taga ajada. Täpselt samad mängud meeldivad ju ka koertele.

Kassid õpivad selgeks ka peremehe hääle ja käsklused. Kui sa teda kutsud, siis ta jookseb ilmselt kohale. Ta teab, et sellele võib järgneda mõni hea suutäis, kuna sa annad talle ju iga päev süüa. Kass teab, et vahel võib tal lausa nii hästi minna, et ta saab süüa ka siis, kui pole tegelikult söögiaeg.

Leludega mängimine, inimese käsklused ja tema tähelepanu seostuvad kassi jaoks positiivsete emotsioonidega. Tema aju saab aru, et kui sina oled õnnelik, siis on ka tema õnnelik. «Isegi, kui sa ei tahtnud kassile õpetada, kuidas koera kombel käituda, tegid sa seda siiski,» ütles dr Kathryn Primm.