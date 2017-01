Päevakäpp: krapsakas Rexi ootab uut omanikku

Rexi on vanem põlvekõrgune koer, kuid oma eale on sõbralik Rexi veel küllaltki krapsakas ja mänguline. Pühade ajal täheldasid varjupaiga töötajad, et Rexi pelgas ilutulestiku pauke.

Rexi on umbes 8-aastane, segavereline ja lühikarvaline. Kui soovid tema kohta rohkem infot, võta ühendust varjupaigaga telefonil 53 339 272.