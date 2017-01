Araabia ühendemiraatides keelati metsikute loomade pidamine lemmikutena

Dubai ajaleht Gulf News märgib, et riigis pole enam lubatud lemmikloomadena pidada «metsikuid ja kodustatud, ent ohtlikke» loomi. Kui inimene peaks avalikus kohas jalutama oma leopardi, gepardi või muu eksootilise loomaga, siis ähvardab teda kuni kuuekuune vanglakaristus, 129 000 euro suurune trahv või mõlemad, kirjutab Time.

Araabiamaades on eksootilisi loomi, eriti suuri kaslasi, peetud staatuse sümboliks. Sellised lemmikloomad annavad märku, et loomaomaniku näol on tegemist võimsa ja jõuka inimesega.

Sotsiaalmeedias on levinud fotod, kus gepardid on istunud Bentleydes ja lõvisid on sõidutatud uhketes autodes. Uue seaduse kohaselt tohivad metsikud loomad elada vaid loomaaedades, loodusparkides, tsirkustes või loomadega tegelevates teaduskeskustes.

Ent eksootiliste loomade omanikud pole ainsad, kes peavad oma elus muutusi tegema. Peagi peab igal ühendemiraatide koeraomanikul olema lemmiku pidamist tõestav luba ja koerad peavad avalikus kohas alati olema rihma otsas.