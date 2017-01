Metsikud kassid on Austraalia vallutanud

Metsikuid kasse on ammu peetud loodusele ohtlikuks, kuna nad hävitavad linde ja väikseid närilisi. Austraalias on olukord aga eriti halb, kuna seal leidub looma- ja linnuliike, mida ülejäänud maailmas pole, ent neil liikidel puuduvad oskused metsikutele kassidele vastu astumiseks, kirjutab Live Science.

Kuigi looduskaitsjad on üritanud kassidel silma peal hoida ja jälgida nende mõju loodusele, pole täpselt teada, kui palju metsikuid kasse võib Austraalias olla. Praeguste arvutuste järgi võib kasside arv olla 2,1 miljonit neil perioodidel, kui sööki on vähem, aga kui saakloomade arv tõuseb, siis võib kasside arv tõusta kuni 6,3 miljonini.

Esimesed kassid jõudsid Euroopast tulnud maadeavastajatega Austraaliasse 18. sajandil. Kuna Austraalias polnud eriti suuri kiskjaid, ent seal oli palju isuäratavaid pisiloomi, tundsid kassid end uues keskkonnas väga mõnusalt.

Teadlaste hinnangul on metsikute kasside tõttu Austraalias välja surnud umbes 30 imetajaliiki ja praegugi on paljude imetajate arv kasside tõttu kriitiliselt madal. Gregory Andrews, Austraalia ohustatud liikide erivolinik, sõnas, et Austraalia ja Antarktika on ainsad kohad maailmas, kus loomad on arenenud ilma kassideta. See on ka põhjuseks, miks Austraalia loodus on kasside suhtes väga tundlik.

Teadlased on lähema uurimise alla võtnud selle, millistes piirkondades kassid kõige enam kogunevad. Teades populaarseid kogunemispaiku, on looduskaitsjatel kergem välja töötada plaane, kuidas edasi tegutseda.