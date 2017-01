Miks meeldib kassile laserkiirega mängida ja kas see on ohutu?

Laserist tulev punane täpike liigub kiirelt mööda põrandat ja vahetab kiirust ning suunda. Kuna kass on jahipidaja, siis ei saa ta sellele täpikesele reageerimata jätta ja tahab täppi tingimata kinni püüda. Erinevalt paljudest teistest leludest, mis lihtsalt lebavad põrandal, saab punane täpike liikuda mööda seinu ja lage ning kassile meenutab selline liikumine mõne saaklooma oma, kirjutab Petful.

Kõik asjad, mis liiguvad ja millel on veidi värvi, toovad igas kassis esile kiskja. Kass võib laseri punast täpikest mööda tube taga ajada, seda käpaga taguda või lihtsalt jälgida. Igatahes äratab see temas tähelepanu ja tõenäoliselt järgneb sellele väike mäng.

Kas laserid on kassidele ohutud?

On inimesi, kes leiavad, et kassid ei peaks laserkiirtega mängima. Kasside käitumise ekspert Marilyn Krieger on arvamusel, et laser ei paku kassile täielikku rahuldust, kuna kass ei saa reaalselt midagi kinni püüda. Krigeri sõnul võib see kassile väga frustreerivalt mõjuda.

Sellel arvamusel võib olla tõepõhi all, ent samas ei saa eitada, et kasside huvi laserkiirte vastu kestab kordades kauem kui mõne mänguhiire puhul. Kass saab laseri täpikest taga ajades piisavalt liikuda ja omanikul on samuti lõbus seda kõike pealt vaadata.

Mõned asjad, mida silmas pidada:

1) Laser ei tohiks olla kassi ainuke mänguasi. Kassil peaks olema mitmeid erinevaid mänguasju, mida saab taga ajada ja kinni püüda.

2) Laseriga mängimise ajal võiks käepärast olla ka mõni mänguhiir, mille saab vahepeal kassile justkui saagina anda. Suuna laserkiir hiire peale ja lase kassil hiir «kinni püüda». Võib kasutada ka selliseid lelusid, kuhu saab sisse peita toitu või maiustusi.