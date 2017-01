Pildid: need on kõige leebemad koeratõud

Mother Nature Network tõi välja koeratõud, kes on üldiselt väga armsa ja leebe iseloomuga. Need koerad saavad laste ja teiste loomadega reeglina hästi läbi.

Kuldne retriiver on intelligentne, sõbralik ja pühendunud koer. Nad sobivad juht- ja päästekoerteks, neile meeldib väga oma perega aega veeta.

Labradori retriiver on samuti sõbralik, aktiivne ja intelligentne. Need on ideaalsed perekoerad, aga sobivad hästi ka näiteks juhtkoerteks. Labradori retriiver on USAs kõige populaarsem koeratõug.

Hagijas on väga uudishimulik ja üldiselt alati rõõmus koer. Hagijale meeldib olla koos inimeste ja ka teiste koertega.

Inglise buldog võib ju pahur välja näha, aga tegelikult on ta rahulik ja sõbralik koer. Nad saavad lastega üldiselt hästi läbi ja on sõbralikud ka võõraste suhtes.

Newfoundlandi koer on küll suurt kasvu, kuid hingelt väga leebe ja rahulik. Animal Planet kirjeldab neid koeri kui kannatlikke, rahulikke, muretud ja väga meeldivaid tegelasi. Kui aga keegi või miski peaks selle koera peret ohustama, siis võib koer küll tigedaks saada.

Iiri setter on mänguline, energiline ja armastab inimeste lähedust. Kusjuures, neile meeldib oma pereliikmetega nii väga koos olla, et siis käituvad nad ka kõige paremini. Iiri settereid on üsna kerge treenida, kuna tegu on väga nutikate kutsadega.

Mopsid on tuntud selle poolest, et nad võivad olla väga armsad ja ka väga ulakad. Mopsid sobivad hästi perekoerteks ja nad on väga aktiivsed tegelased.

Cavalier King Charles spanjel armastab väga süles olla. Need koerad on väga targad ja mängulised, mistõttu on nad väga lõbusad lemmikloomad. Nad ei vaja päevas palju liikumist, kuid nende aedik peaks olema selline, kust nad ise välja ei pääse.

Collie või kolli on väga armsa ja leebe iseloomuga. Nad on tundlikud ja intelligentsed, neid on üsna kerge treenida. Samas võivad nad vahel olla ka kangekaelsed.

Berni alpi koerad on rahulikud, muretud ja leebe loomuga. Need koerad on vastupidavad, kergesti treenitavad ja nad tahavad omanikele alati heameelt valmistada.