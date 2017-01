Chubsi omanik filmis ühel päeval seda, kuidas ta kiisule mõnusalt pai teeb ja kassi lõõgastavalt masseerib. Pole kahtlustki, et Chubs naudib kogu protsessi väga. Kuulda on ka seda, kuidas kiisu mõnusalt nurru lööb. Vaata videot ja proovi järele, kas ka sinu kassile see meeldib!