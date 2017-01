Kas koer saab aru, kui inimene on kurb?

Teadlased on kindlaks teinud, et koerad reageerivad pisaratele, aga kas koerad on inimeste valu suhtes empaatilised, pole suudetud välja selgitada. Londoni ülikooli teadlased viisid läbi katse, millest selgus, et koerad lähenevad tõenäolisemalt nutvale inimesele, kui lobisevale või ümisevale inimesele, kirjutab Live Science.

Teadlased märkisid, et kuna ümisemine võiks koerte jaoks olla üsna uudne tegevus, siis ainuüksi uudishimu tõttu võiks koer läheneda ümisevale inimesele. Aga see, et koerad lähenesid kõige enam nutvatele inimestele, tõestas fakti, et koerad tajuvad suuremaid emotsioone.

Inimesed kodustasid koerad enam kui 15 000 aastat tagasi ja paljudel koeraomanikel on ilmselt liigutavaid lugusid sellest, kuidas koerad on neid raskel hetkel lohutanud. Uuringud on näidanud, et koerad oskavad ilusti inimestega suhelda, aga siiani pole teada, kas koerad mõistavad ka teiste elusolendite valu.

Teadlaste hinnangul tuleks lähemalt uurida koerte emotsionaalset elu ja seda, kas erinevad koeratõud reageerivad omanike emotsioonidele erinevalt. Samuti leidsid teadlased, et uurida tasuks, kas koerad oskavad vahet teha naermisel ja nutmisel, kuna ka naermisel võivad pisarad silma tulla.