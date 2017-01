Kolm moodust, kuidas kassi talvel hellitada

Kasse on raske üllatada materiaalsete asjadega, kuid on mõned viisid, kuidas saab neidki talvisel ajal hellitada. Kassisõprade portaal iHeartCats tõi välja kolm moodust.

Mänguaeg

Kassid on üldiselt iseseisvad loomad, aga vahel võiks nendega ka tegeleda. Mõned kassid võivad väga üksikuks muutuda ja ärrituda selle peale, kui inimesed neile piisavalt tähelepanu ei pööra. Kassiga mängimine on tähtis looma füüsilise ja vaimse heaolu pärast, seega pühenda kiisule talvel aega ning mängi temaga. Nii saate koos lõbusalt aega veeta ja kass saab energiat kulutada. See võib aidata sinulgi lõõgastuda, kui näed kassi õnnelikuna.

Massaaž

Ilmselt tead, kui mõnus on spaas või massaažis käia, aga võiksid seda võimalust ka kassile pakkuda! Massaaž on hea moodus, kuidas kass saab kogeda midagi uut. Massaaž tekitab hea enesetunde ja mõjub kassi tervisele imehästi. Nagu inimestel, nii parandab massaaž kassidelgi vereringet ja aitab kehal lõõgastuda. See on eriti oluline siis, kui kass on haige või paraneb vigastusest.

Erilised söögid

Enamik inimesi armastab talvel süüa sooje ja rammusaid toite, aga milline on kassi toidulaud? Tegelikult võib ka kiisule ise süüa valmistada, tuleb vaid valida õiged toorained. Kassid reageerivad erinevatele toitudele isemoodi, seega esialgu tasuks proovida, mis kassile sobib ja mis mitte. Pea meeles, et väga rasvased toidud võivad kassile tõsiseid tervisemuresid tekitada, eriti siis, kui kass pole harjunud rasvaseid asju sööma. Ent keedetud kana või kala võib olla just see, mis kiisule meeldib.