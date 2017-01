Enne ja pärast pildid: lemmikloomade reaktsioonid kiitusele

Üks levinud küsimus, mida loomaomanikud vahel oma lemmikutelt küsivad, on: «Kes on tubli poiss/tüdruk?» Kui koer reageerib sellele haugatuse ja saba liputamisega, siis võid kindel olla, et sinu lemmik on väga intelligentne tegelane ning teab täpselt, kes teie kodus tubli poiss on.

Redditi kasutajad otsustasid selle tõestuseks pilte teha. Nad pildistasid koera, kasse ja isegi linde enne ning pärast kiitmist ja fotod tõestavad, et loomadele mõjub kiitus nagu inimestelegi – see toob naeratuse suule! Ainsad, kes kiitusele alati just positiivselt ei reageeri, on kassid...

Vaata pilte Bored Panda lehelt!