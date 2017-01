Kuula, millist erilist häält teeb tilluke koolibri magades

BBC andmetel ei saa seda päris norskamiseks nimetada: koolibride uni on üsna sügav ja sügavast unest väljumiseks peavad nad tegema sügavaid hingetõmbeid, et täiendada keha hapnikuvaru. Seega võib öelda, et see väike linnuke teeb neid häälitsusi vaid sellepärast, et ta valmistub ärkama.

Vaata ja kuula videot!