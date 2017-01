Päevakäpp: sõbralik ja julge kutsikas otsib kodu

Loom24

Riki eest hoolitseti hästi ja see oli tema esimene pesakond. Kokku sündis kolm kutsikat, kellest kahele leidsid head naabrid uue kodu. Ronja jõudis aga koos emaga varjupaika ja ootab nüüd kodupakkumisi.

Ronja on emane kutsikas, temast kasvab väikest kasvu toakoer. Ta on sõbralik ja julge. Ta on vaktsineeritud ja saanud parasiiditõrje, tal on olemas lemmikloomapass ja kiip.

Kui soovid Ronja kohta rohkem infot, helista varjupaika telefonil 52 99 880.