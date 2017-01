Südantsoojendavad videod: loomad näevad esimest korda lund

Näiteks Toronto loomaaias elav kolmekuune jääkarupoeg nägi sel talvel esimest korda lund ja videost on näha, et väike jääkaru on lume üle väga rõõmus.

Koer Loki tundis samuti esimese lume üle suurt rõõmu ja üritas nahka pista kõik lumehelbed, mis tahtsid maha sadada.

Jaapanis elav kass Tarachan ei suutnud oma silmi uskuda, kui omanik ta õue lubas, ent seal sadas mingeid valgeid ebemeid taevast alla. Tarachan üritas lumehelbeid oma kasukalt ära lakkuda, aga neid sadas muudkui juurde.

Lund nautis ka Hiina kirdeosas asuvas loomaaias elav pandakaru nimega You You. Üheksa-aastase You You jaoks polnud see esimene lumi, mida tema silmad on näinud, kuid sellest hoolimata pakkus lumes hullamine karule palju rõõmu.

Ka pingviinid rõõmustavad lume üle. Üks neist oli lausa nii õnnelik, et hakkas esimese lume saabudes tantsu lööma.

USAs said esimest lund nautida ka kanad, kes olid päästetud hoolimatu omaniku käest. Videos on näha, kuidas kanad esimest korda lund näevad ja saavad sellega tutvust teha.

Kodustatud rebane Swiper jooksis rõõmust mööda koduaeda, kui lumi oli maha sadanud. Paistab, et rebane on harjunud rihma otsas jalutama või valmistas lumi talle nii suurt rõõmu, et ta unustas kõik muu.