Üllatavaid asju, mida sa oma kassi kohta varem ei teadnud

Weitzman on harjunud vastama küsimustele, mis puudutavad kasse. Ta on lausa kirjutanud raamatu sellest, kuidas kassidega suhelda («How to Speak Cat»). Weitzman on veterinaarina töötanud 25 aastat, kuid raamatut kirjutades avastas temagi asju, mida ta varem kasside kohta ei teadnud, kirjutab National Geographic.

«Sain teada näiteks seda, et teadlaste arvates reageerivad kassid naistele paremini kui meestele, sest naistel on kõrgem hääl,» näitlikustas ta. «Või näiteks seda, et kassid näevad pimedas kuus korda paremini kui inimesed. Seda veterinaariakoolis ei õpetata ja seda ei õpi ka varjupaikades töötades. Aga kuus korda paremini kui inimene – see on ju muljet avaldav.»

Üks huvitav asjaolu, mille Weitzman oma raamatu jaoks välja uuris, oli näiteks see, et kassi karvkatte värv mõjutab kassi iseloomu. Näiteks kilpkonnakarva kassid on iseseisvad ja neile reeglina meeldib vaid üks inimene. Oranžid triibikud arvatakse olevat kõige seltskondlikumad kassid.

Weitzman rääkis, et üks peamisi asju, mida temalt kasside kohta küsitakse, on see, miks on kass ühel hetkel rahulik ja siis tormab läbi tubade. «Me ei tea seda kindlalt, aga toakassidel koguneb väga palju energiat, mida nad ei saa ära kulutada, samas kui looduses elavad kassid peavad jahti, varitsevad oma saaki ja on aktiivsed. See ringitormamine on ilmselt lihtsalt energia kulutamiseks,» sõnas veterinaar.

Kui rääkida metsikutest kaslastest ja võrrelda neid kodukassidega, siis Weitzmani sõnul on need kaks tegelikult väga sarnased. «Kodukassid on inimestega elanud poole vähem kui koerad ja kassid käituvad endiselt samamoodi nagu lõvid, tiigrid ning leopardid. See ilmselt vaimustabki meid kasside juures – me saame nendega harmooniliselt koos elada teades, et nad on metsikud tegelased,» ütles Weitzman.