Päevakäpp: sõbralik kassipreili otsib kodu

Kass Momo on kõige parem pereema üldse! Puhastab hoolikalt ära kõik näpud ja kõik suud, kui näeb mingitki mustust. Iga pai on teretulnud ja iga külg on soojenduseks sobilik. Kui naased koju pärast pikka tööpäeva, siis Momo on see, kes su senise monotoonse päeva õnnelikuks muudab. Kõike seda teeb ta heast südamest, aga kui sa veel peaksid talle pasteeti andma, siis seda rõõmu ei ole sa näinud aastaid!

Mis sa seal ikka ootad ja nukrutsed, võta Momo endale ning tunne puhast rõõmu igapäevaselt!

Kui soovid Momot enda koju nurruma, siis täida Pesaleidja ankeet.