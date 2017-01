Ebamaise välimusega muinasjutukass

Ivika Kolk on devoneid aretanud juba kümme aastat ja ta on Eesti staažikaim kasvataja. Tema sõnul on selles kassis peidus justkui killuke kassi, killuke koera ja natukene ka ahvi: nad on mängulised, aktiivsed, jutukad ja armastavad inimesi. «Devonid on head hüppajad ja ronijad, armastavad turnida kõrgustesse ning pugeda ka kõige väiksematesse kohtadesse, kuhu nad mahuvad,» kirjeldas Kolk. Devon Rexi tõugu kassid on meeletult soojalembesed ja neile meeldib magada näiteks televiisori peal, radiaatoril, aga ka pesukorvis, kappides jm.

«Paljud devonid valivad peres välja oma lemmikinimese, kellele läbi elu armastust pühendada. Nad naudivad seltskonda ja püüavad paljusid tegevusi koos inimestega teha,» näitlikustas Kolk. Devonite inimeselembusele viitab seegi, et nad käivad alati omaniku kannul ja armastavad magada kaela lähedal või istuda õlal. Kuigi need kassid on üsna jutukad, pole nad õnneks eriti valjuhäälsed.

Devon Rex. / Erakogu

Kui võrrelda devoneid teiste kassidega, siis esimese asjana hakkab kindlasti silma see, et nad on välimuselt veidi omamoodi. Kolk rääkis, et devoneid on tihtilugu kutsutud erinevate muinasjutu- ja fantaasiategelaste järgi, neid on nimetatud haldjakassideks, tulnukateks, päkapikukassideks jne. «Tänu oma ebatavaliselt suurtele ja madalal asetsevatele kõrvadele mõjuvad nad kui muinasjututegelased. Neil on lühike nina, mis on tihti kergelt üles pööratud. Ka vurrud on neil lühikesed ja jätavad mulje, justkui oleks murdunud. Kehaehituse poolest on nad kerged ja sihvakad, jalad on pikad ja tugevad. Karvkate on lokkis, mõnel vähem, mõnel rohkem,» iseloomustas Kolk.

Devonid on ka väga intelligentsed ja neile on võimalik õpetada mitmeid trikke, rihma otsas jalutamist, asjade toomise mänge jne. Ent nutikad kassid kipuvad vahel ka ulakad olema ja võivad erinevaid pättusi korda saata (nt võtavad salaja omaniku asju ja veavad neid mööda elamist laiali, teevad kapiuksi lahti, varastavad toitu jne).

Veel üks oluline asi, mille poolest devonid paljudest teistest kassidest erinevad, on see, et neid peetakse allergiavabadeks kassideks. Ivika Kolk selgitas, et devonitel on selline karvatüüp, mis sobib neile, kel on kassiallergia ja lisaks sellele on devonite süljes vähem allergiat tekitavat proteiini.

Millega tuleks arvestada?

Kui kellelgi peaks devonite vastu huvi tekkima, siis tuleks esiteks hoolikalt läbi mõelda see, kui palju on looma jaoks aega. Kolk rääkis, et devon pole kindlasti üksiku inimese kass. Kui inimene on pikalt tööl, siis tuleks pigem võtta kaks kassi või peaks olema kodus mõni muu loom kassile seltsiks. «Devon tahab suhelda ja armastab lähedust, ta pole kindlasti diivanikaunistus, kes omaette toanurgas magab. Ta sobib hästi aktiivsele inimesele, kuna talub stressi ja ka pidevat reisimist,» lausus Kolk.

Devonite eluiga on üldiselt pikk ja terviseprobleeme esineb neil kasvataja sõnul minimaalselt. Karvkatte eest eraldi hoolitsema ei pea, aeg-ajalt oleks vaja ainult silmi ja kõrvu puhastada. Devonite eripäraks on see, et karvkate ei kaitse neid külma ja tuule eest, mistõttu talveperioodil ei tasu kassiga õue minna. Kui on vaja kuskile sõita, tuleks transpordipuuri panna tekk, katta puur kinni või tõmmata kassile väike kampsun selga.